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Росстат назвал коэффициент неграмотности населения в России
Коэффициент неграмотности молодежи и взрослых в России составляет 0,1%, следует из материала Росстата «Женщины и мужчины России. 2024».
Показатель по взрослому населению рассчитывается с учетом соотношения неграмотных людей в возрасте от 15 лет к общей численности россиян этой возрастной группы, по молодежи — от 15 до 24 лет в соотношении с данной категорией.
Неграмотными, по данным ЮНЕСКО, являются те люди, которые не умеют читать и писать, а также не могут воспринять даже небольшой текст, посвященный повседневной жизни.
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