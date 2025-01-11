Росстат назвал коэффициент неграмотности населения в России

Коэффициент неграмотности молодежи и взрослых в России составляет 0,1%, следует из материала Росстата «Женщины и мужчины России. 2024».

Показатель по взрослому населению рассчитывается с учетом соотношения неграмотных людей в возрасте от 15 лет к общей численности россиян этой возрастной группы, по молодежи — от 15 до 24 лет в соотношении с данной категорией.

Неграмотными, по данным ЮНЕСКО, являются те люди, которые не умеют читать и писать, а также не могут воспринять даже небольшой текст, посвященный повседневной жизни.