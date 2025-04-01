Росстат: доля непьющих россиян выросла до максимума с 2011 года

Процент россиян, отказавшихся от употребления алкоголя, увеличился до 45% в прошлом году — это самый высокий показатель с 2011 года, пишет РИА Новости на основе статистики Росстата.

Исследование проводится каждые два года и охватывает около 60 тысяч домохозяйств по всей стране через выборочные опросы разных социальных групп. Последнее такое наблюдение состоялось в 2022 году.

По сравнению с предыдущими результатами, доля непьющих увеличилась с 42,2% до 45%, тогда как число употребляющих алкоголь сократилось с 57,3% до 54,4%. При этом около 0,6% респондентов затруднились ответить на вопрос о своем отношении к алкоголю.

Тенденция наблюдается среди обоих полов. Доля мужчин-трезвенников впервые превысила треть, увеличившись за два года на 2,6 процентного пункта и достигнув 35,1%. Среди женщин этот показатель составил 53,1%, что также является увеличением по сравнению с 50,3% двухлетней давности.

Изменились и привычки тех, кто все же употребляет спиртное. Например, количество людей, выпивающих один-два раза в месяц, увеличилось с 33,9% до 34,9%, а среди пьющих несколько раз в неделю доля возросла с 4,7% до 4,9%. Напротив, ежедневное потребление уменьшилось на 0,1 процентного пункта, еженедельное — на 0,2 процентного пункта, а по праздникам — на 0,9 процентного пункта.

Женщины чаще предпочитают употреблять алкоголь по праздникам (60%) либо один-два раза в месяц (30,8%). Мужчины же более разнообразны в своих привычках: 38,4% пьют раз в месяц, 28,7% — по праздникам, однако значительная часть (около четверти) делает это каждую неделю.

Заметной тенденцией стало снижение популярности легких спиртных напитков, таких как вино и пиво, в пользу более крепких вариантов. Так, процент пьющих вино упал с 63,7% до 61,7%, пиво — с 57,9% до 56,9%, зато доля любителей крепких напитков увеличилась с 62,7% до 67%. Особенно заметно увеличение частоты потребления крепкого алкоголя среди тех, кто пьет его лишь по праздникам (+2,4 процентного пункта) и один-два раза в месяц (+1,2 процентного пункта).