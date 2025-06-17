Росстандарт заявил о международном лидерстве РФ в стандартизации ИИ

Россия входит в число мировых лидеров по стандартизации технологий искусственного интеллекта. Об этом сообщил руководитель Росстандарта Антон Шалаев в интервью ТАСС накануне Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

По его словам, в отличие от других стран, где стандартизация чаще направлена непосредственно на технологии ИИ, российский подход ориентирован на верификацию и оценку этих технологий в конкретных прикладных сферах.

Шалаев отметил, что на сегодняшний день в России уже утверждено около 150 государственных стандартов (ГОСТов), касающихся технологий ИИ. Среди них – стандарты, регулирующие верификацию систем искусственного интеллекта в здравоохранении, транспорте, дистанционном зондировании Земли и других отраслях.