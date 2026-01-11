news_header_top
Общество 11 января 2026 12:21

Росстандарт в 2026 году сосредоточится на цифровизации метрологии

Росстандарт в 2026 году сосредоточится на развитии цифровых решений в сфере метрологии, подготовке кадров, обновлении метрологического оборудования и работе над новыми эталонами. Об этом сообщил руководитель ведомства Антон Шалаев, его слова приводит ТАСС.

Он также отметил, что Росстандарт рассчитывает на принятие новой Стратегии обеспечения единства измерений с горизонтом до 2035 года.

По словам главы Росстандарта, приоритетами станут внедрение цифровых инструментов в метрологию, развитие кадрового потенциала, принятие документов по современным методикам измерений и расширение линейки метрологического оборудования.

Кроме того, ведомство уже приступило к созданию и обновлению эталонов как в традиционных направлениях – в частности, к переопределению эталона массы с использованием так называемых ватт-весов, – так и в новых областях, где эталонная база пока отсутствует.

В качестве примера Шалаев привел разработку высокоточного эталонного комплекса для измерения параметров частиц микро- и нанопластика.

