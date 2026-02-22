Росстандарт утвердил новый ГОСТ на растворимый кофе

Росстандарт обновило ГОСТ на растворимый кофе, продаваемый в России. Документ вступает в силу в ноябре 2026 года, сообщает РИА Новости.

Предыдущий ГОСТ действовал с января 1994 года и определял растворимый кофе исключительно как порошкообразный продукт. Новая редакция распространяет это понятие также на гранулированную и сублимированную формы напитка.

Изменения коснулись и требований к консистенции. Если ранее в порошкообразном кофе не допускалось наличие комочков, то теперь разрешены неплотно слежавшиеся комочки, которые легко рассыпаются при незначительном воздействии.

Сроки заваривания в основном сохранились: напиток должен растворяться в горячей воде за 30 секунд, в холодной — за три минуты. Однако для гранулированного кофе сделано исключение: при наличии единичных спекшихся частиц допускается время растворения до 2,5 минуты.

Существенно расширен перечень разрешенных ингредиентов. Теперь при производстве растворимого кофе можно использовать различные продукты растительного происхождения, пищевые компоненты и ингредиенты. Прежняя редакция содержала конкретный список допустимых добавок — от цикория до ржи.

Новый стандарт, как и большинство российских ГОСТов, носит рекомендательный характер и служит ориентиром для производителей. Обязательными они становятся лишь при наличии прямой отсылки в законе, техническом регламенте или контракте.