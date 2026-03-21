Росстандарт утвердил новый ГОСТ на бритвы – первый за 25 лет

Росстандарт впервые за четверть века принял новый ГОСТ, устанавливающий требования к системам для влажного бритья. Документ вступает в силу в мае 2026 года, сообщает РИА Новости.

Нормы распространяются на устройства для бритья, а также их комплектующие: рукоятки, сменные блоки (кассеты или головки), лезвия и вспомогательные аксессуары.

Согласно новым правилам, изделия должны иметь эргономичную форму, обеспечивать надёжный захват и точное следование направлению движения руки. Конструкция обязана гарантировать надёжную фиксацию кассеты и взаимозаменяемость одноимённых элементов одного производителя.

Угол установки лезвия должен составлять от 15 до 35 градусов. Фиксирующие устройства обязаны работать безотказно, а торцы заточенных кромок не должны выступать за габариты кассеты.