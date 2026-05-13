Росстандарт утвердил новый ГОСТ на безалкогольные напитки

Росстандарт принял новый ГОСТ на безалкогольные напитки, установив ограничения на содержание этилового спирта, витаминов и других веществ, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу ведомства.

Безалкогольные напитки разделили на группы: морсовые, с соком, на растительном сырье, на ароматизаторах и на основе минеральной воды. ГОСТ распространяется на безалкогольную продукцию, за исключением тоников, энергетиков, напитков брожения и квасов.

Согласно документу, минеральных веществ и витаминов в напитке должно быть не менее 7,5% от средней суточной нормы, а пищевых волокон – от 1,5 грамма на порцию. Осадок, образующийся при хранении, допустим, но он не должен влиять на прозрачность жидкости, уточняется в ГОСТе.

Новый стандарт вступит в силу в январе 2028 года.