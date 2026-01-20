Росстандарт обновил требования к системам контроля состояния водителя

Новые ГОСТы на системы контроля состояния водителя – алкозамки – утвердили в России. Как сообщили в Росстандарте, новые национальные стандарты начнут действовать с 1 мая 2026 года и направлены на повышение безопасности дорожного движения. Слова приводит РИА Новости.

В ведомстве пояснили, что Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии приказами утвердило комплекс стандартов, которые устанавливают единые методы испытаний алкозамков. Эти документы призваны обеспечить надежность устройств, препятствующих управлению автомобилем в состоянии опьянения, а также создать прозрачные условия для оценки их соответствия установленным требованиям.

Комплекс стандартов был разработан ФГУП «НАМИ» в рамках работы технического комитета по стандартизации № 056 «Дорожный транспорт» и вступит в силу с 1 мая 2026 года.

В Росстандарте уточнили, что изменения внесены в ГОСТ «Автотранспортные средства. Система контроля состояния водителя (алкозамок). Общие технические требования». Обновленный документ устанавливает требования к составу системы, ее функциональности, безопасности и алгоритмам работы.

Согласно стандарту, алкозамок должен выявлять пары этанола в выдыхаемом водителем воздухе, блокировать запуск двигателя при превышении допустимого уровня и передавать мониторинговую информацию, в том числе через инфраструктуру «ЭРА-ГЛОНАСС».

Требования распространяются на транспортные средства, используемые для коммерческих перевозок пассажиров и перевозки опасных грузов.

Для детальной проверки соответствия установленным требованиям утверждены также ГОСТ Р 72377–2026 «Автотранспортные средства. Система контроля состояния водителя (алкозамок). Методы функционального тестирования» и ГОСТ Р 72378–2026 «Автотранспортные средства. Система контроля состояния водителя (алкозамок). Методы испытаний индикатора паров этанола».

В ведомстве пояснили, что первый стандарт закрепляет единые методы испытаний, охватывающие все ключевые этапы работы системы – от идентификации водителя и запуска двигателя до контроля состояния в процессе движения.

Второй стандарт определяет методы испытаний индикатора паров этанола и механизмы оценки его функциональных и технических характеристик, необходимых для корректной работы системы контроля состояния водителя.

Глава Росстандарта Антон Шалаев отметил, что внедрение стандартов направлено на повышение безопасности на дорогах и является частью системной работы ведомства, включающей инструменты стандартизации, метрологии, надзорной и профилактической деятельности.