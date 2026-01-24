«Росспиртпром» стал владельцем «Татспиртпрома»

«Татспиртпром» перешел в собственность «Росспиртпрома» с 23 января. Одобрение Федеральной антимонопольной службы на проведение сделки «Росспиртпром» получил в конце декабря 2025 года, сообщает «Интерфакс».

Юридически обязывающее соглашение о продаже 100% акций «Татспиртпрома» было подписано 30 декабря 2025 года. Документ заключил «Связьинвестнефтехим», через который республика владела активом, с «Росспиртпромом». Таким образом, «Татспиртпром», ранее находившийся в собственности Татарстана, перешел под контроль нового владельца.

Сумма сделки не раскрывалась.

Модель дальнейшей работы предусматривает сохранение двух самостоятельных юридических лиц. Каждая компания продолжит развиваться в рамках своей профильной специализации. Головные офисы «Росспиртпрома» и «Татспиртпрома» будут располагаться в Казани.

В структуру «Татспиртпрома» входят два спиртовых завода, два ликероводочных предприятия, а также винодельческий завод «Vigrosso», расположенный в Казани.

«Росспиртпром» был создан в 2009 году. Компания владеет производственным комплексом полного цикла, включающим восемь спиртовых заводов совокупной мощностью 22,5 млн декалитров спирта в год, а также двумя сервисными компаниями.

В соответствии с распоряжением правительства РФ от 2023 года «Росспиртпром» был включен в прогнозный план приватизации федерального имущества на 2023–2025 годы. В 2024 году в рамках приватизации компания была продана на аукционе «Бизнес-Альянса».