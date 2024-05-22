«Росспиртпром» не смогли продать из-за «технологического сбоя»

ФАС не удовлетворила жалобу на нарушение процедуры торгов по продаже госпроизводителя спирта «Росспиртпром». «Претензии» оказались необоснованными, пишет РБК.

Пожаловались же на действия «Бизнес-Альянса». Компания подала заявку на участие прямо в день аукциона, зарегистрировалась на сайте оператора «РТС-тендер» и следила за ходом торгов, пока цена не снизилась до приемлемого для нее уровня (макс. 6 млрд рублей). Однако неожиданно на сайте «РТС-тендер» появилась информация о том, что «Бизнес-Альянс» предложил 8,3 млрд рублей, хотя никаких действий компания не совершала, говорилось в документе.

Так как больше допущенных к участию в торгах не было, предложение «Бизнес-Альянса» сразу признали лучшим, а аукцион закрытым. Позже компания показала ФАС видео хода торгов, на котором видно, что никаких действий она не совершала. В «Бизнес-Альянсе» заявили, что на сайте «РТС-тендер» просто случился сбой.

Напомним, по закону «О защите конкуренции» организатор торгов, которому направлено уведомление, не имеет право заключать договор до принятия ФАС решения по жалобе. Договор, который заключили с нарушением требования, является ничтожным, указали в документе.

Тем не менее, ФАС решила, что видео сделано со стороны «на достаточном удалении» от экрана компьютера «Бизнес-Альянса». Поэтому установить записанную процедуру торгов и определить действия компании невозможно. Еще в службе сказали, что ценовое предложение «Бизнес-Альянс» подал с устройства компании, которое подписал электронной цифровой подписью, хотя заявитель подписание предложения в своей жалобе отрицал.