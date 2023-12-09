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Россотрудничество в Таджикистане и КФУ представили проект для журналистов
Образовательный проект для журналистов представили в Душанбе представительство Россотрудничества в Таджикистане и Казанский федеральный университет. Об этом журналисту «Татар-информа» сообщили в пресс-службе представительства Россотрудничества.
Уникальная учебная программа «Гибридные медиа в эпоху информационных войн» была разработана Высшей школой журналистики и медиакоммуникаций специально по запросу представительства Россотрудничества в Таджикистане.
«Данный курс продиктован вызовами времени, когда с одной стороны идет волна фейков, с другой — активно развиваются современные технологии, которые способны противостоять негативу, помогать журналистам эффективно использовать современный инструментарий при создании качественного контента», — отметил руководитель представительства Иван Иванов.
В ходе курса слушатели разработали и презентовали свои гибридные медиаресурсы, ориентированные на знакомство широкой аудитории с культурой и совместными инициативами России и Таджикистана.
«Это действительно эксклюзивная программа дополнительного профобразования, которую мы впервые реализовали в Таджикистане. Учебная программа охватывает широкий спектр — от IT-технологий и психологии до новых журналистских форматов. Запросы на ее проведение поступают как из России, так и из стран СНГ», — пояснил руководитель Высшей школы журналистики и медиакоммуникаций КФУ Леонид Толчинский.
По итогам курсов слушателям будут выданы удостоверения о повышении квалификации Казанского федерального университета.
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