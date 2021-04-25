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Ру Тат
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25 апреля 2021  12:45
Евгений Калашников

Россотрудничество покажет балет «Шурале» на площадках Русских домов по всему миру

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На площадках Русских домов по всему миру пройдет онлайн-премьера балета «Шурале». Показ организован Россотрудничеством при поддержке Министерства культуры Татарстана.

Перед началом трансляции на онлайн-площадках Русских домов к зрителям обратятся с приветственным словом Руководитель Россотрудничества Евгений Примаков и Президент Татарстана Рустам Минниханов.

В понедельник покажут запись спектакля, сделанную французской компанией Telmondis для телеканала Mezzo.

Балет «Шурале» — один из самых ярких балетов в хореографическом наследии ХХ века. Музыку к балету написал молодой татарский композитор Фарид Яруллин. Авторами либретто стали исследователь творчества Тукая, известный поэт-лирик Ахмет Файзи и выдающийся хореограф Леонид Якобсон. Впервые он был поставлен в 1945 году.

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