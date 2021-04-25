Россотрудничество покажет балет «Шурале» на площадках Русских домов по всему миру

На площадках Русских домов по всему миру пройдет онлайн-премьера балета «Шурале». Показ организован Россотрудничеством при поддержке Министерства культуры Татарстана.

Перед началом трансляции на онлайн-площадках Русских домов к зрителям обратятся с приветственным словом Руководитель Россотрудничества Евгений Примаков и Президент Татарстана Рустам Минниханов.

В понедельник покажут запись спектакля, сделанную французской компанией Telmondis для телеканала Mezzo.

Балет «Шурале» — один из самых ярких балетов в хореографическом наследии ХХ века. Музыку к балету написал молодой татарский композитор Фарид Яруллин. Авторами либретто стали исследователь творчества Тукая, известный поэт-лирик Ахмет Файзи и выдающийся хореограф Леонид Якобсон. Впервые он был поставлен в 1945 году.