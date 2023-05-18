«Россию с исламским миром связали узы дружбы»: Хуснуллин и Минниханов открыли KazanForum

Собравшихся со всего мира гостей форума на гостеприимной земле республики поприветствовал Раис Татарстана Рустам Минниханов

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«KazanForum привнесет дальнейшее процветание для наших стран и регионов»

С раннего утра на площадку выставочного комплекса «Казань Экспо», где проходят основные события KazanForum 2023, прибыли десятки брендированных машин и шаттлов с гостями. Огромная выставочная экспозиция Russia Halal Expo разместилась сразу в нескольких павильонах комплекса: первая площадка была посвящена презентации стран-участниц, на второй расположились стенды компаний из десятков регионов России и иностранных государств. Одними из самых больших оказались стенды Российской Федерации, Татарстана, Турции, Ирана, Индии и ряда других стран.

К полудню в фойе перед выставочной зоной собралась большая группа делегатов, говорящая на разных языках: арабском, турецком, малазийском, английском, татарском и русском.

К полудню в фойе перед выставочной зоной собралась большая группа делегатов, говорящая на разных языках Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Собравшихся со всего мира гостей форума на гостеприимной земле республики поприветствовал Раис Татарстана Рустам Минниханов. Он и поблагодарил Президента России Владимира Путина и российское Правительство за придание федерального статуса этому ежегодному мероприятию.

«Оказана огромная поддержка всех структур власти нашей страны в организации форума», — подчеркнул Минниханов.

Он добавил, что организаторы предусмотрели интересную и насыщенную программу мероприятий KazanForum 2023. Каждый участник найдет здесь то, что его заинтересует.

«Уверен, что мы создадим для вас комфортные условия и обеспечим интересные деловые контакты. Этот форум принесет дальнейшее процветание нашим странам и регионам», — резюмировал Рустам Минниханов, пожелав гостям продуктивной работы на полях KazanSummit 2023.

Марат Хуснуллин: «Именно доверие стало важнейшим фактором развития отношений между Россией и мусульманскими странами» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Сегодня доверие получило характер стратегического партнерства»

К гостям форума также обратился прибывший в Казань заместитель председателя Правительства России Марат Хуснуллин. Он напомнил, что главным слоганом нынешнего мероприятия стали слова о доверии и сотрудничестве.

«Именно доверие стало важнейшим фактором развития отношений между Россией и мусульманскими странами, причем не только в экономике, но и во всем многообразии нашего сотрудничества. Сегодня оно приобрело характер стратегического партнерства», — пояснил Хуснуллин.

Он добавил, что участниками форума стали порядка 15 тыс. человек из 84 стран мира. За несколько дней на полях события проведут около 150 деловых сессий.

Участниками форума стали порядка 15 тыс. человек из 84 стран мира Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Интерес к форуму вызывают статус, количество и представительство гостей, география стран. Все это подтверждает, что Россию и исламские страны связывают прочные узы дружбы», — заключил Марат Хуснуллин.

«Новая международная система должна создаваться с учетом традиционных ценностей»

Через видеообращение к гостям KazanForum 2023 обратилась глава Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. Она обратила внимание на значительное расширение географии и состава участников события, которое произошло после приобретения форумом федерального статуса.

«У форума есть все основания оправдать этот статус, выйти на качественно новый уровень, стать еще более успешным. Прежде всего потому, что Россия обладает бесценным опытом сотрудничества с исламским миром. Мы понимаем друг друга. Ведь ислам издревле исповедует значительная часть населения нашей страны, а также многих стран СНГ, с которыми нас связывает общая история», — сказала Матвиенко.

Валентина Матвиенко обратила внимание на значительное расширение географии и состава участников события, которое произошло после приобретения форумом федерального статуса Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

По ее словам, формат международного форума в Казани уже доказал свою востребованность, а в условиях формирования многополярного мироустройства получает новый импульс развития.

«Россию и мусульманские страны объединяет открытая позиция в международных делах, приверженность букве и духу международного права, желание видеть мир справедливым. Новая система международных экономических отношений должна строиться на подлинном партнерстве, уважении цивилизационных основ государств, а главное — с учетом традиционных ценностей», — отметила Валентина Матвиенко.

Формат международного форума в Казани уже доказал свою востребованность, а в условиях формирования многополярного мироустройства получает новый импульс развития Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

По ее словам, именно традиционные ценности позволяют направлять технологические и экономические возможности стран в русло настоящего прогресса и на благо всего человечества.

«Насыщенная деловая программа KazanForum — лучшее тому доказательство», — заключила глава Совета Федерации РФ.