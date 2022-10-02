Россию не переизбрали в Совет ИКАО

России не удалось добиться переизбрания в качестве одного из членов Совета Международной организации гражданской авиации (ИКАО), передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу организации.

Выборы в российской группе проходили при участии США, Великобритании, Японии, Китая, Франции, Канады, Австралии, Бразилии, Германии и Италии.

Ранее представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова призывала не политизировать хотя бы такие международные организации.