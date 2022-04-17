Россию насторожила активность НАТО в Арктике

Россия обратила внимание на рост военной активности НАТО в Арктике. Специалисты опасаются непреднамеренных столкновений в регионе.

«Возникают риски непреднамеренных инцидентов, которые, помимо рисков безопасности, также могут нанести серьезный ущерб хрупкой арктической экосистеме», - передает ТАСС слова посла по особым поручениям МИД РФ, председателя комитета старших должностных лиц Арктического совета Николая Корчунова.

Он осудил проведение учений НАТО на севере Норвегии. Масштабные международные учения Cold Response проходили в Норвегии с 14 марта в течение двух недель. Это крупнейшие маневры под руководством Норвегии с 1980-х годов.

Корчунов добавил, что вопрос включения в НАТО Швеции и Финляндии подорвет вопрос доверия в регионе и тоже негативно скажется на безопасности.