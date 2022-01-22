Россию и Белоруссию предложили исключить из ОБСЕ

Экс-посол США в ОБСЕ Джеймс Гилмор предложил исключить Россию и Белоруссию из состава ОБСЕ из-за ситуации, сложившейся вокруг Украины. Иначе Штатам следует прекратить финансирование организации. Об этом он написал в статье в издании Foreign Policy.

«Следует принять меры по исключению России из всех международных организаций, начиная с ОБСЕ. ОБСЕ поддерживает принципы Хельсинских соглашений, среди них — принцип, согласно которому ни одна страна не нападет на другую через признанные границы», — цитирует Гилмора РИА Новости.

Гилмор отметил, что в случае отказа от исключения «сателлита России» — Белоруссии, Вашингтон должен отказаться финансировать ОБСЕ. Он добавил, что даже «традиционно нейтральные» Швеция и Финляндия начали понимать, что в противном случае их ожидает подчинение другому государству.

«Самое время Штатам агрессивно вербовать эти две страны, чтобы они стали частью НАТО», — подчеркнул автор статьи.