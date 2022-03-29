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Общество
29 марта 2022  19:10

Россию и Беларусь не пригласили на 77-ю годовщину освобождения концлагеря Бухенвальд

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Делегации России и Беларуси не приглашены на церемонию, посвященную 77-й годовщине освобождения нацистского концлагеря Бухенвальд, сообщает РИА Новости со ссылкой на организаторов мероприятия.

«Официальные представители из России и Белоруссии не приглашены на памятные мероприятия в этом году. Посольства уже проинформированы об этом решении», - заявила пресс-служба Фонда мемориалов Бухенвальд и Миттельбау-Дора.

Собеседник агентства отметил, что российское генконсульство в Лейпциге также уже получило письмо с уведомлением об этом.

Бухенвальд – один из самых больших гитлеровских концлагерей на территории Германии. Во время Второй мировой войны нацистами в нем было убито свыше 76 тыс.человек. Был освобожден 11 апреля 1945 года.

 

#спецоперация на Украине #вторая мировая война #санкции против россии
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