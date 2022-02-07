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Спорт
7 февраля 2022  14:20
Cергей Гаврилов

Российские биатлонистки провалили индивидуальную гонку на Олимпиаде в Пекине

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Российские биатлонистки не смогли добиться успеха в индивидуальной гонке на Олимпиаде в Пекине. Лучшей из представительниц РФ стала Кристина Резцова, занявшая лишь девятую позицию.

Первой 15-километровую дистанцию преодолела немка Дениз Херманн, второй к финишу пришла представительница Франции Анаис Шевалье-Буше, третьей — Марта Ульсбю-Ройселанн.

Кристина Резцова заняла девятое место с двумя промахами, проиграв Херманн 1 минуту и 13 секунд.

Главной причиной неудач наших девушек были промахи в стрельбе. Так, Светлана Миронова заняла 23-е место с тремя промахами, Евгения Буртасова — 77-е с шестью. Представительница Удмуртии Ульяна Нигматуллина и вовсе допустила 10 промахов, показав 78-й результат.

Напомним, что Резцова и Нигматуллина двумя днями ранее стали бронзовыми призерами смешанной эстафеты.

#Биатлон #олимпиада
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