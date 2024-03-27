Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Россиянки предпочитают встречать весну в Китае — аналитика ВСК
В период апрельских каникул лидерство среди популярных туристических направлений в России продолжает удерживать Китай — к такому выводу пришли аналитики Страхового Дома ВСК. Путешествия в Поднебесную предпочитают 43% россиян. Внутренний туризм весной менее востребован — на поездки по РФ приходится не более 2,5% полисов туристического страхования (для сравнения, зимой этот показатель был равен 16%).
Самыми востребованными направлениями для путешествий в период апрельских каникул стали: Китай (43% оформленных полисов), Турция (16%), Таиланд (7%). Также россияне планируют поездки в Индию, Египет и Объединенные Арабские Эмираты. При этом 38% туристов планируют отдыхать не менее двух недель.
Более 56% путешествующих в этот период — женщины. В зимние каникулы, наоборот, доля туристов-мужчин больше. Вместе с тем 22% отдыхающих в апреле — дети и подростки. Молодежь путешествуют весной реже (не более 13% полисов), самые активные отдыхающие в этот период — россияне в возрасте от 30 до 40 лет (25%).
Туристическое страхование необходимо, чтобы во время путешествия обезопасить себя от различных финансовых рисков. Так, в оптимальные страховые программы входят медицинские услуги, репатриация, прерывание поездки, задержка рейса, юридическая помощь. Стоимость страхования варьируется в зависимости от длительности поездки, возраста застрахованного и страны пребывания.
В апреле полис для внутреннего туризма обойдется в 600 рублей. Для поездки в ближайшее зарубежье (Армения, Азербайджан и прочие), а также популярные Турцию и Египет, размер страхования составит 1,1 тыс. рублей, чуть дороже будет стоить полис для Кубы — 2 тыс. рублей, Таиланда и Индонезии — 2,7 тыс. рублей. Цена полиса равна затратам на пару сувениров, а размер покрытия страховки составляет 50 тыс. долларов.
Реклама. САО «ВСК».
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»