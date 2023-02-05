Россиянка впервые победила в конкурсе «Миссис Вселенная»

Главный титул международного конкурса красоты для замужних женщин «Миссис Вселенная – 2022» получила жительница Удмуртии Елена Максимова. Это первый случай, когда в конкурсе, который проходит с 2007 года, победила представительница России.

«Тридцатичетырехлетняя жительница Удмуртии Елена Максимова одержала победу на конкурсе красоты "Миссис Вселенная – 2022", финал которого прошел 4 февраля в Софии», – передает ТАСС со ссылкой на организаторов конкурса.

В финал вышли 120 женщин из разных стран – Китая, Таиланда, Филиппин, Японии, Индии, Белоруссии, Украины, Германии, Испании, США и других.

Елена Максимова родилась в деревне Гыя Удмуртской Республики. Она руководит сетью языковых центров в Ижевске, воспитывает двоих детей. В прошлом году Максимова стала «Второй вице-миссис Россия – Вселенная», что дало ей возможность представить страну на международном этапе конкурса. Она отметила, что конкуренция в конкурсе была «очень жесткая».

«Для меня большая честь представлять страну на таком серьезном конкурсе, и я очень рада, что возвращаюсь с победой. Особенно приятно быть первой участницей, которая принесла России победу», – добавила Максимова.