Россиянка с двумя детьми два месяца жила в пещере на юге Индии

В штате Карнатака на юге Индии полицейские обнаружили 40-летнюю гражданку России Нину Кутину, которая на протяжении двух месяцев жила в пещере вместе со своими детьми четырех и шести лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на полицию региона.

По словам правоохранителей, семья проживала в труднодоступной местности неподалеку от города Гокарна, в зоне, подверженной оползням. Во время одного из патрулей полиция заметила развешенное белье у входа в пещеру, после чего внутри были найдены женщина и двое спящих детей.

«В сезон дождей они жили с минимумом одежды. Женщина запаслась в пещере достаточным количеством продуктов, чтобы выжить, и, несмотря на наличие свечей, они редко пользовались искусственным освещением», — приводит слова полицейских газета Indian Express.

По данным полиции, Кутина заряжала мобильный телефон во время поездок в город за продуктами, но пользовалась им редко.

«Было несколько молодых людей, уходивших жить в лес, но никогда не было матери с маленькими детьми», — добавили в ведомстве, отметив, что это первый подобный случай за последние 18 лет.

На телефоне россиянки были обнаружены десятки фотографий, на которых дети улыбаются и с интересом позируют. Женщина, по информации полиции, занималась с ними творчеством и духовными практиками. Она проводила занятия по рисованию, йоге и пению. Когда семью временно разместили в местном ашраме (духовном центре), дети удивились обычным вещам: кроватям и электрическому свету.

Известно, что Нина Кутина приехала в Индию в 2016 году по деловой визе, срок которой истек уже в следующем году. Она увлекалась индийскими духовными практиками. В ближайшее время женщину с детьми планируют перевезти в административный центр штата — город Бангалор, откуда они, как ожидается, будут депортированы в Россию.