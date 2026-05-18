Происшествия 18 мая 2026 09:02

Россиянка пыталась ввезти из Вьетнама коралл, находящийся под угрозой исчезновения

В багаже жительницы России, прилетевшей из Вьетнама, обнаружили коралл, находящийся под угрозой исчезновения. Об этом пишет ТАСС.

Туристка прилетела в Новосибирск из Камрани и пошла через зеленый коридор, однако сотрудники таможни при досмотре обнаружили в ее чемодане коралл. Как рассказала сама 58-летняя женщина, она везла его для себя.

«Проведенная таможенная экспертиза подтвердила, что изъятая находка относится к мадрепоровым кораллам семейства поциллопоридовые, которые подпадают под действие Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения», – рассказали в Сибирском таможенном управлении.

На женщину составили два административных протокола.

#таможня #Новосибирск
