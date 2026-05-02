На главную ТИ-Спорт 2 мая 2026 16:39

Россиянка Конаныхина завоевала серебро в прыжках в воду на этапе Кубка мира в Пекине

Россиянка Конаныхина завоевала серебро в прыжках в воду на этапе Кубка мира в Пекине
Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ» ​

Российская прыгунья в воду Анна Конаныхина заняла второе место в Суперфинале Кубка мира в Пекине, сообщает РИА Новости. Спортсменка набрала 319,20 балла.

Победу одержала 15-летняя китаянка Линьцзин Цзян с результатом 397,95 балла. Третье место заняла немка Паулина Александра Пфайф (317,00 баллов).

Российские атлеты выступают на турнире с флагом и гимном. World Aquatics 13 апреля полностью допустила всех российских спортсменов в водных видах спорта к участию в соревнованиях.

#прыжки в воду #пекин #кубок мира
Новый речной маршрут по Волге и Каме соединил пять городов РТ

Новый речной маршрут по Волге и Каме соединил пять городов РТ

