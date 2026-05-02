Россиянка Конаныхина завоевала серебро в прыжках в воду на этапе Кубка мира в Пекине

Российская прыгунья в воду Анна Конаныхина заняла второе место в Суперфинале Кубка мира в Пекине, сообщает РИА Новости. Спортсменка набрала 319,20 балла.

Победу одержала 15-летняя китаянка Линьцзин Цзян с результатом 397,95 балла. Третье место заняла немка Паулина Александра Пфайф (317,00 баллов).

Российские атлеты выступают на турнире с флагом и гимном. World Aquatics 13 апреля полностью допустила всех российских спортсменов в водных видах спорта к участию в соревнованиях.