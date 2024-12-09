Россиянина спасли после неудачного заплыва у берегов Таиланда

Вблизи тайского курорта Паттайя благодаря проходившему мимо скоростному катеру удалось спасти российского туриста. Инцидент произошел примерно в шести километрах от берега, когда мужчина пытался добраться вплавь до острова Ко Лан, расположенного в семи километрах от Паттайи, передает РИА Новости со ссылкой на Bangkok Post.

По словам 34-летнего капитана Прачарата Сатсука, на теле спасенного туриста были заметны раны, скорее всего, полученные во время пребывания в воде. Он отметил, что удачей стало то, что течение не оказалось слишком сильным и не унесло мужчину далеко от обычных маршрутов движения катеров и прогулочных судов, направляющихся на остров Ко Лан. Однако, если бы ситуация сложилась иначе, его могли бы травмировать винты других судов.

Когда капитан заметил плавающего мужчину, то снизил скорость катера, бросил пострадавшему спасательный круг, помог подняться на борт и предоставил ему полотенце и воду. Затем мужчина был доставлен на берег.

Спасенный турист рассказал капитану, что начал свой заплыв к острову еще вечером предыдущего дня, но силы покинули его, поэтому он не смог завершить путь. Информация о гражданстве спасенного поступила непосредственно от капитана.