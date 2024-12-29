Россиянина, который передавал украинской разведке информацию о нефтебазах, задержали

ФСБ задержала россиянина по подозрению в совершении госизмены.

Как рассказали РИА Новости, мужчина контактировал с представителем Главного управления разведки Минобороны Украины. По заданию куратора он за деньги собрал и передал фотоматериалы объекта топливно-энергетического комплекса, который расположен на территории Московской области.

Возбуждено уголовное дело о госизмене, мужчина арестован. Он признался, что в мае получил от военной разведки Украины задание собирать сведения о нефтебазах в Подмосковье.