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Россиянина, который передавал украинской разведке информацию о нефтебазах, задержали
ФСБ задержала россиянина по подозрению в совершении госизмены.
Как рассказали РИА Новости, мужчина контактировал с представителем Главного управления разведки Минобороны Украины. По заданию куратора он за деньги собрал и передал фотоматериалы объекта топливно-энергетического комплекса, который расположен на территории Московской области.
Возбуждено уголовное дело о госизмене, мужчина арестован. Он признался, что в мае получил от военной разведки Украины задание собирать сведения о нефтебазах в Подмосковье.
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