Россиянин Венер Галиев проведет в Казани бой против Хердесона Батисты

Сегодня, 11 июня, в ледовом дворце спорта «Татнефть Арена» состоится турнир по смешанным единоборствам ACA 124. Его главным боем станет поединок россиянина Венера Галиева с представителем Бразилии Хердесоном Батистой. Всего же болельщиков ожидают 11 супербоев с участием топовых спортсменов.

Участники ключевого поединка успешно уложились в свою весовую категорию. При этом на официальной церемонии взвешивания россиянин оказался тяжелее бразильца: весы под Галиевым показали 70,7 килограмма, а под Батистой — 70,55 килограмма.

Легенда российских ММА Венер Галиев уже 21 год выступает в клетке. Любой его бой — конкурентное противостояние, на счету спортсмена — 32 профессиональные победы, в том числе 20 финишей.

Хердесон Батиста ранее одержал яркую победу над Лукашом Коперой. Всего в его активе — 15 побед, пять поражений, одна ничья. Батиста представляет собой яркого представителя ударной техники, семь побед он завершил нокаутами.

В карде ACA 124 будут выступать четверо татарских бойцов ММА. Среди них большой интригой станет поединок Ленара Сулейманова, который дебютирует в ведущем бойцовском промоушене России АСА, подписав контракт сразу на несколько боев. Противостоять Сулейманову будет бразилец Алан Гомеш.

Полный кард ACA 124:

Венер Галиев (Россия) — Хердесон Батиста (Бразилия),

Мурад Каламов (Россия) — Уолтер Перейра (Бразилия),

Амирхан Гулиев (Россия) — Роман Гудочкин (Россия),

Алан Гомеш де Кастро (Бразилия) — Ленар Сулейманов (Россия),

Махарбек Каргинов (Россия) — Никита Чистяков (Россия),

Абубакар Местоев (Россия) — Егор Голубцов (Россия),

Мухиддин Холов (Россия) — Ахмед Мусакаев (Россия)

Павел Гордеев (Россия) — Дэнис Силва (Бразилия),

Алтынбек Мамашов (Россия) — Василий Курочкин (Россия),

Сергей Яковлев (Россия) — Арсений Яцинов (Россия),

Осимхон Рахмонов (Россия) — Аслан Шогов (Россия).

Билеты на турнир — на ACA-MMA.COM. Начнется спортивное событие в 18.15.

Фото предоставлены организаторами турнира.