Россиянин продает Hudson Deluxe Eight из гангстерских фильмов за 10 млн рублей

В Новосибирске выставили на продажу 88-летний автомобиль Hudson Deluxe Eight. Машину 1937 года выпуска продают за 10 млн рублей, следует из опубликованного объявления.

Фото: © скриншот объявления Avito

По словам продавца, машину привезли в СССР в 1945 году. Этот Hudson Deluxe Eight был служебным автомобилем высокопоставленного военачальника. В собственности нынешнего владельца он находится 25 лет.

Фото: © скриншот объявления Avito

Компания Hudson Motor производила серийные машины до Второй мировой войны, а также с 1946 до 1957 года, но потом производство этих автомобилей остановили.

Фото: © скриншот объявления Avito

Машина успела «засветиться» в фильме-мюзикле Валерия Тодоровского «Стиляги» (2008). По сюжету, на Hudson передвигался герой кинокартины Фрэд, представитель советской «золотой молодежи», студент МГИМО и сын богатого дипломата.