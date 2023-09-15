Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Россиянин получил 12,5 года за контрабанду запчастей для ракет в США
Тверской суд признал россиянина виновным в госизмене за контрабанду запчастей для ракет в США и приговорил к 12 годам и шести месяцам колонии строгого режима. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ЦОС ФСБ.
Как указано в сообщении, россиянин отправлял изделия для российской военной техники, американской фирме, которая в свою очередь подконтрольна Минобороны США. Отмечается, что он перевозил технику транзитом через Латвию.
Таким образом мужчина организовал контрабандный канал поставки в США комплектующих российских зенитно-ракетных комплексов и радиолокационного вооружения.
В результате Тверской областной суд приговорил мужчину к 12 годам и шести месяцам колонии строгого режима.
Следите за самым важным и интересным в Telegram-канале Татмедиа