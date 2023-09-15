Россиянин получил 12,5 года за контрабанду запчастей для ракет в США

Тверской суд признал россиянина виновным в госизмене за контрабанду запчастей для ракет в США и приговорил к 12 годам и шести месяцам колонии строгого режима. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ЦОС ФСБ.

Как указано в сообщении, россиянин отправлял изделия для российской военной техники, американской фирме, которая в свою очередь подконтрольна Минобороны США. Отмечается, что он перевозил технику транзитом через Латвию.

Таким образом мужчина организовал контрабандный канал поставки в США комплектующих российских зенитно-ракетных комплексов и радиолокационного вооружения.

В результате Тверской областной суд приговорил мужчину к 12 годам и шести месяцам колонии строгого режима.