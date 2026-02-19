Россиянин Никита Филиппов вышел в финал олимпийского спринта в ски-альпинизме

Фото: скрин трансляции телеканала "Россия 1. Вятка"

23-летний россиянин Никита Филиппов продолжает успешное выступление на Олимпийских играх в Милане, где ски-альпинизм дебютирует в программе зимних Игр. По итогам полуфинальных забегов спортсмен пробился в решающую стадию соревнований.

Во втором полуфинале Филиппов финишировал вторым с результатом, уступающим 0,74 секунды лидеру забега швейцарцу Арно Лите. Это позволило ему напрямую квалифицироваться в финал. Третье место в этом забеге занял испанец От Феррер, который также прошел дальше как лаки-лузер.

Соревнования проходят в сложных погодных условиях — трассу в лыжном центре Стельвио накрыл сильный снегопад.

Из первого полуфинала в финал напрямую вышли швейцарец Йон Кистлер и испанец Ориоль Кардона Коль. Решающий забег у мужчин состоится сегодня, 19 февраля, начало в 16:15 по московскому времени.