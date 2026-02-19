news_header_top
Россиянин Никита Филиппов пробился в полуфинал олимпийского спринта в ски-альпинизме

Фото: скрин трансляции телеканала "Россия 1. Вятка"

23-летний россиянин Никита Филиппов успешно преодолел четвертьфинальную стадию соревнований по ски-альпинизму, которые впервые в истории проходят в программе зимних Олимпийских игр.

В своем забеге Филиппов финишировал вторым, уступив только швейцарцу Йону Кистлеру и опередив соперников из Бельгии, США и Австралии. Результат победителя — 2 минуты 38,3 секунды, отставание россиянина составило 1,48 секунды. Эта позиция гарантировала ему прямой выход в полуфинал.

Соревнования проходят в лыжном центре Стельвио в сложных погодных условиях — трассу накрыл сильный снегопад. Полуфинальные забеги у мужчин начнутся в 15:25 по московскому времени, финал запланирован на 16:15.

Ски-альпинизм, сочетающий скоростной подъем и спуск на лыжах по сложному рельефу, дебютировал как олимпийский вид спорта именно на Играх 2026 года в Италии.

