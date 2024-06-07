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Россиянин экстрадирован из Бразилии по обвинению в мошенничестве со стройкой в Казани
Сотрудники Национального центрального бюро Интерпола МВД России совместно с ФСИН России экстрадировали из Бразилии россиянина Дениса Асфандьярова, обвиняемого в мошенничестве в сфере предпринимательской деятельности в особо крупном размере.
По данным официального представителя МВД РФ Ирины Волк, в период с 2017-го по 2018 год Асфандьяров, занимая должность коммерческого директора ООО, вступил в сговор с гендиректором организации. Они заключили контракты с двумя строительными компаниями на поставку стройматериалов, получив от них крупную предоплату и право собственности на 29 квартир в строящемся жилом комплексе в Казани. Однако обязательства умышленно не исполнили, причинив ущерб на сумму свыше 67 миллионов рублей.
В 2020 году следствие возбудило уголовное дело по статье «мошенничество», Асфандьярову избрали меру пресечения в виде домашнего ареста. Но он скрылся от правосудия и был объявлен в международный розыск. В 2023 году его задержали в Бразилии и по ходатайству Генпрокуратуры РФ экстрадировали в Россию транзитом через Турцию.
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