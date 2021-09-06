Россияне завоевали 40 золотых медалей на Играх стран СНГ, которые проходят в Казани

Российские спортсмены завоевали уже 67 медалей на проходящих в Казани первых Играх стран СНГ. В активе сборной России 40 золотых, 15 серебряных и 12 бронзовых наград.

Второе место по общему количеству медалей занимает Казахстан – 45 наград (из них 6 – золотых). У спортсменов из Узбекистана 36 медалей, при этом золотых – 14.

Больше всего медалей россияне завоевали в боксе (15 золотых, 8 серебряных и 6 бронзовых). В борьбе на поясах у России 4 золота, 1 серебро и 6 бронз.

Также россияне не знали себе равных в спортивной борьбе, завоевав 27 медалей (21 золотую и 6 серебряных).