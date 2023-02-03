Россияне задолжали по кредитам 26 трлн рублей

По состоянию на середину 2022 года уровень закредитованности россиян равнялся 55%. Такая доля заемщиков брали новые долги. Общая же задолженность жителей страны по кредитам составляла 26 трлн рублей, увеличившись за год почти на 2 трлн. Такие данные Центробанка РФ приводит «Парламентская газета».

Этот высокий показатель объясняется не только легкостью получения кредита и навязыванием займов со стороны банков и микрофинансовых организаций (МФО), но и низким уровнем доходов россиян, который не увеличивается на протяжении нескольких последних лет, отмечается в пояснительной записке к внесенному в Госдуму законопроекту о запрете коллекторских агентств в стране.

В записке утверждается, что в условиях высокого уровня закредитованности и низкого уровня доходов населения необходимо запретить на территории России работу организаций, чьей основной деятельностью является возврат просроченной задолженности.

Авторами инициативы стали депутаты от партии ЛДПР, в том числе председатель Комитета Государственной Думы по международным делам Леонид Слуцкий и заместитель руководителя фракции Ярослав Нилов.