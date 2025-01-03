Россияне за 11 месяцев перевели дистанционным мошенникам 168 млрд

Россияне за 11 месяцев перевели 168 миллиардов рублей дистанционным мошенникам.

Как сообщает ТАСС, произошло более 702 тысяч IT-преступлений, что на 14,3% больше, чем за 11 месяцев 2023 года.

При этом удалось сократить прирост мошенничеств с 44% в 2023 году до 9,2% в 2024 году.