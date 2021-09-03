Эксперт напомнил россиянам о штрафах за хранение консервации в подвалах высоток

Собственникам, которые используют подвалы многоквартирных домов для хранения консервированных на зиму продуктов, грозит штраф в размере 2–3 тыс. рублей. Об этом со ссылкой на управляющего партнера юридической компании Freeviser Михаила Паюшина сообщает РИА Новости.

По словам эксперта, хранить законсервированные продукты можно только в специально оформленных индивидуальных кладовых.

Паюшин напомнил, что с 1 января 2021 года вступило в силу новое постановление о мерах противопожарной безопасности, которое предусматривает запрет на хранение вещей в подвальных помещениях многоквартирных домов.

«Поправки предусматривают прямой запрет на размещение на путях эвакуации и эвакуационных выходах различных предметов. Это касается не только проходов, коридоров, лестничных площадок, но и подвальных помещений. Размещение абсолютно любых предметов в МОПах, в том числе подвальных помещениях, законом запрещено. За нарушение данного запрета предусмотрен штраф от 2 до 3 тысяч рублей», — рассказал юрист.

Он также отметил, что не стоит путать места общего пользования в домах с индивидуальными кладовыми помещениями, которые жильцы дома могут выкупить в личное пользование и оформить официально.

«Поэтому не стоит путать их с кладовыми помещениями, которые приобретаются жильцами в собственность. Такие кладовые сегодня нередко проектируются в составе многоквартирных домов и продаются жильцам как дополнительные помещения для хранения», — сказал Паюшин.