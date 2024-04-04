Россияне взяли автокредитов на 273 млрд рублей с начала 2024-го

В январе-феврале 2024 года россияне оформили кредитов для покупки машины почти на 273 млрд рублей. Это в два раза больше, чем в 2023-м (134 млрд), пишет «Российская газета».

Так, в январе объем выданных автокредитов составил 118 млрд, а в феврале - 154,7 млрд рублей. При этом средняя сумма займа в феврале 2024-го составила 1,5 млн рублей (в феврале прошлого года - 1,23 млн). В среднем срок взятой ссуды составил 5,47 лет.

Причина роста, по мнению директора по маркетингу Национального бюро кредитных историй (НБКИ) Алексея Волкова - в эффекте низкой базы из-за дефицита новых авто в начале прошлого года. В рейтинговом агентстве «Эксперт РА» также добавили, что интерес к кредитам на авто вырос из-за постепенной адаптации к более высокому уровню цен.

Еще один фактор для спроса на автокредит – специальные акции и субсидированные кредиты с поддержками от производителей, сказал замгендиректора АГ «Авилон» по продажам новых автомобилей Ренат Тюктеев. Дилеры же ввели дисконт для сокращения дорогого финансирования стоков. Как следствие, объем продаж вырос год к году в 2,5 раза, резюмировал эксперт.