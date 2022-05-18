Россияне выступили за введение ограничений для электросамокатчиков

За введение законодательных ограничений на вождение самокатов и электросамокатов выступают 55% жителей России. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного сервисом SuperJob.

«Респонденты считают, что электросамокаты опасны для окружающих, на них носятся с большой скоростью и по дорогам, и по тротуарам», — отмечают специалисты.

Против ограничений для самокатчиков выступают 23% опрошенных. По их мнению, для катания на электросамокатах следует создавать комфортную среду, выделяя специальные дорожки с ограждениями.

Число россиян, поддерживающих введение ограничений для владельцев самокатов, практически не отличается среди мужчин и женщин, а также людей разных возрастов.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Казани стартовал сезон проката электросамокатов. В этом году точек для проката стало в четыре раза больше — общая схема включает 500 парковочных мест.

В прошлом году в городе был утвержден перечень правил, регламентирующих деятельность компаний, оказывающих услуги по прокату электросамокатов. В частности, максимальная скорость самокатов не должна превышать 20 км/ч, а на 45 участках установлены дополнительные ограничения при движении по велосипедным и велопешеходным дорожкам — здесь скорость не должна быть выше 15 км/ч.