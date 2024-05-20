Россияне выбирают выпечку с мясом в два раза чаще, чем сладкую

Тренд на собственные пекарни в торговых сетях развивается уже несколько лет. Свежая выпечка с горячими напитками очень популярна среди покупателей: это возможность сэкономить деньги и время у плиты, получив вкусный и свежий перекус. Аналитики сервиса «Пятёрочка Доставка» изучили, какие булки и пирожки предпочитают россияне. Они рассказали, как меняются предпочтения в зависимости от времени года и региона.

Больше всего россияне любят выпечку с сытной начинкой (мясным фаршем, сосисками, ветчиной, сыром, зеленью и овощами): ее покупают в два раза чаще, чем сладкие мучные изделия. Популярна и выпечка с ягодной начинкой: вишневые слойки, розан со смородиной, яблочные и грушевые пироги. Чуть реже берут кондитерские изделия с творогом.

Спрос на выпечку меняется в течение года. Осенью и зимой организм тратит больше энергии на поддержание температуры тела — для этого ему нужно больше «топлива». Зимой несладкая выпечка становится почти в полтора раза популярнее, чем осенью. Сладкое тоже покупают охотнее: улитки с ванильной начинкой и изюмом, язычки с сахаром, донаты и маффины зимой в 1,7 раза популярнее, чем осенью. В топе — несладкие сытные круассаны на сливочном масле. Всего за прошлую зиму съели почти 2,5 миллиона булочек, пирожков и улиток. Весной на первое место выходит хачапури с сыром и ветчиной, а среди сладкой выпечки лидирует улитка с ванильной начинкой и изюмом.

Жители Архангельска и Иркутска начинают активнее есть сладкие булки уже осенью: в это время года здесь особенно любят слоеные сахарные язычки, шоколадные донаты и круассаны, сдобные булочки со сладкой посыпкой, кленовые слойки и булочки с маком.

В Новосибирске, Омске и Перми из сезона в сезон лидирует самса с курицей: каждую пятую съедают жители этих трех городов.

Вкусовые предпочтения петербуржцев в целом совпадают со вкусами по стране, однако вместо привычных булочек и пирожков здесь чаще выбирают гипфели, турноверы и розаны — это разновидности выпечки из слоеного теста со всевозможными начинками.

В Казани популярностью пользуется элеш с курицей и картофелем — мучное блюдо традиционной татарской кухни. Краснодарцы и ростовчане любят хачапури и выпечку с адыгейским сыром и зеленью.

Булочка с кофе — традиционный завтрак, который можно съесть на ходу. Поэтому горячую утреннюю выпечку дополняют кофе-пойнты (точки со свежемолотым кофе). Это сочетание очень востребовано: россияне ценят свое время и хотят получить всё в одном месте. Причем комбинация кофе и выпечки зависит от региона. Например, исследование показало, что в Архангельске чаще всего заказывают латте или американо с классическим круассаном на масле. В самом западном регионе страны, Калининграде, нашлись общие черты с заполярным Мурманском: тут к латте чаще всего берут круассан с миндалем. Северная столица России выделяется на общем фоне: на первом месте розан со смородиной и латте.

Для сравнения использовались данные об онлайн продажах за три периода: осень 2023 года, зима 2023–2024 годов и весна 2024 года.