Россияне вправе забрать разом до 412 тыс. рублей пенсионных накоплений

Фото: © «Татар-информ»

В 2025 году россияне вправе забрать всю сумму пенсионных накоплений, если она меньше 412 тыс. рублей. Об этом рассказал депутат Государственной Думы РФ Сергей Гаврилов, сообщает РИА Новости.

«Если сумма накоплений составляет менее 412 тыс. рублей, всю ее можно получить разово. Для этого нужно подать заявление. Если же сумма накоплений превышает 412 тысяч рублей, назначаются ежемесячные выплаты», — отметил парламентарий.

«Размер таких выплат рассчитывается индивидуально, исходя из суммы накоплений и установленного периода выплат», — подчеркнул он.

По словам депутата, в 2025 году ожидаемый период выплаты накопительной пенсии составляет 270 месяцев, или 22,5 года. Именно этот показатель используется для расчета ежемесячной суммы выплат.

Чтобы избежать ошибок или отказов в начислении, важно заранее узнать через портал госуслуг или в Соцфонде РФ, где именно хранятся накопления. Заявление на получение накопительной пенсии можно подать через «Госуслуги», в офисе Соцфонда или НПФ, а также в МФЦ, пояснил Гаврилов.

При этом срок рассмотрения заявления составляет до десяти рабочих дней, но может быть увеличен до трех месяцев, если потребуется предоставление дополнительных документов.

Если момент обращения за назначением накопительной пенсии был пропущен, ежемесячный размер выплаты может увеличиться, так как ожидаемый период выплат сокращается на 12 месяцев за каждый год промедления.

«Если накопления не были востребованы и пенсионер умер, их могут унаследовать ближайшие родственники, обратившись в фонд в течение шести месяцев», — добавил депутат.