Россияне впервые заплатят налог на доходы с процентов по вкладам

До 1 декабря части россиян необходимо оплатить налог на доходы с процентов по вкладам. В этом году он взимается впервые, напомнили в агентстве «Прайм».

Налог исчисляется в отношении процентного дохода, который клиент банка получает со счета, открытого в любой валюте. Исключением станут суммы, не превышающие 150 тысяч рублей.

«Необлагаемая база для такого налога равна результату умножения суммы в один миллион рублей на величину ключевой ставки, действовавшей на 1 декабря», — отметил основатель сервиса «Кредчек» Эльман Мехтиев.

По данным на 1 декабря 2023 года, ключевая ставка составляла 15%. Таким образом, необлагаемой для владельцев вкладов станет сумма в 150 тысяч рублей. Если общий доход по вкладам составляет до 5 млн рублей, то налог исчисляется по ставке в 13%. Если сумма выше, то для превышения ставка увеличится до 15%.

Специалист уточнил, что гражданам не понадобится заполнять налоговую декларацию. Уведомления автоматически придут в личный кабинет на сайте или в приложении Федеральной налоговой службы.