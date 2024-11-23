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Россияне впервые заплатят налог на доходы с процентов по вкладам
До 1 декабря части россиян необходимо оплатить налог на доходы с процентов по вкладам. В этом году он взимается впервые, напомнили в агентстве «Прайм».
Налог исчисляется в отношении процентного дохода, который клиент банка получает со счета, открытого в любой валюте. Исключением станут суммы, не превышающие 150 тысяч рублей.
«Необлагаемая база для такого налога равна результату умножения суммы в один миллион рублей на величину ключевой ставки, действовавшей на 1 декабря», — отметил основатель сервиса «Кредчек» Эльман Мехтиев.
По данным на 1 декабря 2023 года, ключевая ставка составляла 15%. Таким образом, необлагаемой для владельцев вкладов станет сумма в 150 тысяч рублей. Если общий доход по вкладам составляет до 5 млн рублей, то налог исчисляется по ставке в 13%. Если сумма выше, то для превышения ставка увеличится до 15%.
Специалист уточнил, что гражданам не понадобится заполнять налоговую декларацию. Уведомления автоматически придут в личный кабинет на сайте или в приложении Федеральной налоговой службы.
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