Россияне впервые за полвека увидят редкое солнечное затмение

Жители северо-востока Якутии 10 июня смогут наблюдать за редким феноменом — кольцеобразным солнечным затмением. Жители большинства других российских регионов, за исключением Дальнего Востока, увидят частичное затмение. Об этом рассказал старший научный сотрудник Института космических исследований РАН Олег Угольников.

В Якутии будет наблюдаться 94-процентное затмение Солнца Луной. При этом естественный спутник Земли не полностью перекроет диск звезды, даже когда их центры в небе совпадут, отмечает РИА Новости.

«<…> интересный факт, это первое за 50 лет кольцеобразное затмение, которое попадает на территорию нашей страны. Полные были, а вот с кольцеобразными как-то не везло», — подчеркнул астроном.

По словам исследователя, в Москве в середине затмения Луна перекроет 27 процентов диаметра Солнца, «которое станет похоже на откушенное яблоко».

При этом никакого потемнения на планете не будет, и если наблюдатель не посмотрит на светило в нужный момент, то ничего не заметит. Максимум затмения наступит в 14.27 по московскому времени, уточнил Угольников.

Еще одно солнечное затмение 2021 года будет полным. Оно произойдет 4 декабря, однако увидеть его можно будет только из Антарктиды и ее окрестностей.