Россияне верят в искусственное создание коронавируса на фоне заявлений Минобороны

На этой неделе в Минобороны РФ заявили, что развитие пандемии COVID-19 может свидетельствовать о ее преднамеренном появлении, а причастными к этому могут быть власти США. На этом фоне сервис SuperJob провел опрос жителей страны, из которого следует, что большинство россиян согласны с военным ведомством и верят в то, что вирус был создан искусственно. По данным исследования, в этом убеждены шестеро из десяти опрошенных.

С точки зрения 61% опрошенных, COVID-19 был создан в лаборатории. При этом по сравнению с прошлым годом, когда SuperJob проводил аналогичное исследование, теория об искусственном происхождении коронавируса популярнее. Лишь 13% россиян верят, что вирус передался человеку от летучих мышей.

Почти вдвое чаще конспирологических теорий о происхождении коронавируса придерживаются жители старше 45 лет, среди опрошенных до 34 лет таких не более 39%. Причем в лабораторном происхождении вируса чаще уверены «антиваксеры», чем сторонники вакцинации (71% против 50%).

Мужчины уверены в искусственном происхождении инфекции чаще женщин – 65% против 56%.