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Общество 25 ноября 2024 07:50

Россияне в октябре 2024 года купили 633 тыс. авто с пробегом: называем топ марок

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В октябре 2024 года россияне купили 633 тыс. б/у легковушек. Это на 9% больше, чем за аналогичный период прошлого года (579 тыс.), следует из аналитики «Автостата».

В топ-10 самых популярных марок по объему продаж вошли Lada (155 тыс. единиц транспорта), Toyota (62 тыс.), Kia (39 тыс.), Hyundai (31 тыс.), Nissan (29 тыс.), Volkswagen (26 тыс.), Renault (29 тыс.), Honda (20 тыс.), Chevrolet (20 тыс.) и Ford (18 тыс.).

В топ-10 самых популярных моделей среди машин с пробегом стали Lada 2190 («Гранта»), Lada 2107, Kia Rio, Hyundai Solaris, Lada 2114, Ford Focus, Lada 4×4 («Нива»), Toyota Corolla, Lada 2170 («Приора») и Lada Vesta.

При этом в целом за 10 месяцев 2024-го россияне купили 5,3 млн поддержанных легковых авто. Это на 5% меньше, чем за аналогичный период 2023 года.

Ранее был назван топ-10 регионов по продажам новых легковых машин. Так, четвертое место в этом рейтинге занял Татарстан, где за январь-октябрь 2024-го было продано 57,8 тыс. легковушек.

#продажи автомобилей #Россия #статистика
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