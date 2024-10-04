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Россияне в новогодние каникулы будут отдыхать 11 дней
Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление о праздничных и выходных днях в следующем году.
В ближайшие новогодние праздники граждане России будут отдыхать 11 дней – с 29 декабря по 8 января.
В мае россияне отдохнут дважды по четыре дня. Но в феврале и марте не будет длинных выходных из-за их переноса на 8 мая и 13 июня. Соответственно, в середине первого месяца лета россияне будут отдыхать четыре дня подряд – с 12 по 15 июня.
Суббота, 1 ноября, в 2025 году будет рабочей, но потом выходные продлятся со 2 по 4 ноября.
Всего за год при пятидневной рабочей неделе россиян ждут 247 рабочих дней и 118 выходных.
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