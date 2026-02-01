news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 1 февраля 2026 09:14

Россияне в феврале будут отдыхать девять дней

Читайте нас в
Телеграм
Россияне в феврале будут отдыхать девять дней
Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Россиян, работающих по пятидневной рабочей неделе, в феврале ждут девять дней отдыха с учетом выходных и одного праздничного дня. Об этом сообщил руководитель юридической практики сервиса «SuperJob» Александр Южалин, его слова приводит РИА Новости.

Так, в феврале будет 19 рабочих и девять выходных дней, включая праздничный. Дополнительный выходной выпадает на понедельник, 23 февраля, когда в стране отмечается День защитника Отечества.

Эксперт также пояснил, что для работников со сменным графиком или иным режимом работы количество рабочих и выходных дней определяется индивидуальным расписанием. При таком графике рабочий день или смена могут приходиться на любой день недели, в том числе на праздничные даты.

Кроме того, Южалин напомнил, что работа в выходной или праздничный день должна оплачиваться в двойном размере либо компенсироваться предоставлением другого дня отдыха.

#выходные и праздничные дни
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Домашнюю лапшу и подушки готовят в Актанышском районе для участников СВО

Домашнюю лапшу и подушки готовят в Актанышском районе для участников СВО

31 января 2026
Добровольцы из Татарстана завершили десятидневную гуманитарную миссию в Курской области

Добровольцы из Татарстана завершили десятидневную гуманитарную миссию в Курской области

31 января 2026