Россияне в феврале будут отдыхать девять дней

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Россиян, работающих по пятидневной рабочей неделе, в феврале ждут девять дней отдыха с учетом выходных и одного праздничного дня. Об этом сообщил руководитель юридической практики сервиса «SuperJob» Александр Южалин, его слова приводит РИА Новости.

Так, в феврале будет 19 рабочих и девять выходных дней, включая праздничный. Дополнительный выходной выпадает на понедельник, 23 февраля, когда в стране отмечается День защитника Отечества.

Эксперт также пояснил, что для работников со сменным графиком или иным режимом работы количество рабочих и выходных дней определяется индивидуальным расписанием. При таком графике рабочий день или смена могут приходиться на любой день недели, в том числе на праздничные даты.

Кроме того, Южалин напомнил, что работа в выходной или праздничный день должна оплачиваться в двойном размере либо компенсироваться предоставлением другого дня отдыха.