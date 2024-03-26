Россияне в феврале 2024 года потратили на покупку б/у машин 454,3 млрд рублей

За февраль 2024 года россияне потратили на покупку подержанных машин 454,3 млрд рублей. Таковы результаты исследования «Открытие авто» и агентства «Автостат», пишет ТАСС. По сравнению с январем траты на покупку б/у транспорта выросли на 22% (было 371,9 млрд рублей). А по сравнению с февралем 2023-го траты граждан увеличились на 19% (382,3 млрд рублей).

При этом россияне уменьшили свои траты на покупку авто в возрасте до пяти лет. Так, в феврале 2024-го на такие машины потратили 25,7% от общей суммы, а в феврале 2023 года - 32,6%.

В то же время увеличились доли трат на 10-летние машины и старше. В феврале 2023-го на них пришлось 35,2%, а через год – уже 41,2%.

Что касается китайских машин, то в феврале 2024 года россияне купили 11,2 тыс. поддержанных «китайцев». В общей сложности на них потратили 15,3 млрд рублей. При этом в деньгах авто из КНР подорожали в 2,5 раза по сравнению с февралем 2023 года.

В основном россияне предпочитали б/у машины европейских и японских брендов. В феврале на покупку «европейцев» потратили 163,6 млрд рублей, а на «японцев» - 143,2 млрд рублей. А вот «корейцев» купили на 65,4 млрд рублей. На б/у «Ладу» у россиян ушло 40,6 млрд рублей, а на «американцев» - 25,7 млрд рублей.