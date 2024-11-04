Россияне в 2024 году потратили в Казахстане больше всех: 1,8 млрд тенге

Туристы из России в 2024-м потратили больше всех денег в Казахстане - 1,8 млрд тенге (3,69 млн долларов). К слову, это 43,8% от всех доходов республики от иностранных отдыхающих, сообщают аналитики портала Finprom.kz.

Причем за год потраченная россиянами сумма увеличилась на 8,6%, говорится в сообщении.

Помимо россиян, немало потратили и туристы из Узбекистана (392,8 млн тенге или 805,3 тыс. долларов), а также граждане Турции (299,7 млн тенге или 614,4 тыс. долларов).

Чаще всего туристы посещали город Алма-Ата и горные курорты, которые находятся вокруг мегаполиса. Также туристы приезжали в Астану. Меньше всего доходов от туристов получили Северо-Казахстанская, Павлодарская и Абайская области республики (они граничат с Россией).

Больше всего туристы тратили на транспорт в Казахстане. Далее по объему трат - кафе и рестораны, покупки в магазинах, а также отели с гостиницами.

Причем, согласно опросу, половина туристов (50,2%) останавливались у родственников и знакомых, каждый пятый (20,4%) снимал квартиру, а треть (29,4%) ночевали в гостиницах, на базах отдыха, в санаториях или домах отдыха.

В общей сложности туристы-иностранцы потратили в Казахстане за 2024-й 4,1 млрд тенге (8,4 млн долларов). Это на 13,4% больше, чем за 2023 год.