Россияне теперь могут вернуть НДФЛ по долгосрочным сбережениям независимо от возраста

Граждане, заключившие начиная с 2024 года с негосударственными пенсионными фондами договоры долгосрочных сбережений, могут вернуть часть уплаченного налога на доходы физических лиц (НДФЛ) со своих взносов. Ключевым условием для получения вычета по НДФЛ теперь становится не возраст вкладчика, а срок действия договора, сообщает пресс-служба ФНС.

Это изменение, закрепленное в Налоговом кодексе РФ (статья 219.2) и разъясненное Федеральной налоговой службой России в конце 2025 года, существенно расширяет круг потенциальных получателей вычета (письмо ФНС от 19.12.2025 №СД-4-11/11436@).

Право на вычет возникает у заключивших договор с НПФ налогоплательщиков при соблюдении двух основных условий. Если раньше право на вычет было привязано к возрасту участника программы, основания для выплат должны были наступать не ранее достижения определенного возраста, то с 17 ноября 2025 года решающим условием становится соблюдение минимального срока с даты заключения договора до даты обращения за назначением выплат.

Срок этот должен составить не менее десять лет, а для договоров, оформленных в 2024 году, действует переходный период в пять лет. Второе условие – гражданин не должен одновременно иметь более двух действующих договоров долгосрочных сбережений в разных фондах, за исключением случаев перевода средств между НПФ.

Таким образом, возраст участника программы более не является препятствием для получения вычета. Если на дату заключения договора в 2024 году мужчине исполнилось 60 лет, но он не будет обращаться за назначением выплат по соответствующему договору в течение пяти лет, то он имеет право на вычет.

Максимальная сумма взносов, с которой можно вернуть 13%, составляет 400 тысю рублей в год. Важно, что вычет распространяется не только на договоры в пользу самого вкладчика, но и на соглашения, заключенные в пользу супруга, детей или родителей.

Оформить возврат налога можно двумя способами: классическим через представление декларации 3-НДФЛ в налоговую инспекцию по окончании года, или в упрощенном порядке – через «Личный кабинет налогоплательщика» (при условии, что негосударственные пенсионные фонды предоставят необходимые сведения в налоговые органы).

Подробная информация о порядке получения указанного вычета размещена на сайте ФНС России в разделе «Налоговые вычеты на долгосрочные сбережения граждан».