Россияне сталкиваются с новым видом мошенничества, связанного с заменой домофонов

Число звонков от мошенников, выдающих себя за сотрудников домофонных служб с целью замены оборудования, выросло втрое. Злоумышленники убеждают граждан сообщить им СМС-коды, якобы необходимые для получения новых ключей, об этом сообщают «Известия».

С помощью таких кодов мошенники получают доступ к аккаунтам пользователей на портале «Госуслуги» и других цифровых сервисах. Этот вид мошенничества начал активно распространяться с февраля 2025 года. Согласно данным сервиса Kaspersky Who Calls, к июлю количество жалоб на подобные звонки утроилось.

Специалисты «Лаборатории Касперского» отмечают, что цель мошенников – не только получение кода, но и оформление различных документов от имени жертвы, включая справки. Через несколько дней они могут вновь выйти на связь, представившись сотрудниками госорганов или банков, и запугать пользователя информацией о якобы оформленных кредитах или подозрительных операциях.

Далее мошенники убеждают жертву подтвердить финансовые транзакции, перевести деньги на «безопасный счет», установить посторонние приложения, показать экран телефона или предоставить доступ к устройству.

Член комитета Госдумы по информационной политике и координатор проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин рассказал, что схема с «заменой домофона» – пример того, как преступники используют бытовые ситуации для кражи личных данных и СМС-кодов.

С 1 июня в России введено новшество, которое направлено на блокировку подобных мошеннических схем: подтверждающий код для операций теперь отправляется только в том случае, если на мобильном устройстве не совершается звонок. Эта мера в первую очередь касается пользователей портала «Госуслуги».

По словам Немкина, это повышает вероятность того, что человек успеет прервать разговор с мошенником, обдумать ситуацию и не раскрыть свои данные.