Россияне стали в два раза чаще жаловаться на блокировку счета после попадания в базу ЦБ

Россияне стали чаще жаловаться на то, что их фактически отключают от банковского обслуживания после попадания в базу подозрительных операций и счетов от Центробанка РФ. По итогам трех кварталов число «жалобных писем» выросло на 93,5%, и все они относились к категории «Мошенничество», пишут «Известия».

По данным регулятора, граждане уже подали 140,8 тыс. обращений с начала года (количество увеличилось на 18,3%) по поводу действий кредиторов.

Отмечается, что в 2023-м доля жалоб в категории «Мошенничество» занимала 9% (2,9 тыс. заявлений), теперь же эта цифра увеличилась до 14,6% (5,7 тыс.) по итогам трех кварталов 2024 года. Причем люди просят Центральный банк удалить их из базы дропов.

Однако, рассмотрев некоторые жалобы, ЦБ решил не исключать граждан из базы подозрительных операций и счетов. Как пояснил регулятор, в заявлении не было оснований для исключения сведений, а также банки смогли подтвердить признаки мошенничества по операциям клиентов.

Уточняется, что клиент, которого объявили дропером, фактически лишается дистанционного банковского обслуживания. Все банки блокируют у такого человека счета, карты, приложения и личные кабинеты в онлайне. Чтобы снять свои деньги, гражданин должен лично обратиться в отделение кредитной организации и доказать законность происхождения средств. Если ЦБ откажется исключать его из базы, то россиянин может решить проблему через суд.